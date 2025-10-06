За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів

Впродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів. Знищено 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, ППО та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб

танків – 11235 (+5) од

бойових броньованих машин – 23313 (+14) од

артилерійських систем – 33464 (+18) од

РСЗВ – 1516 (+0) од

засоби ППО – 1223 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363)

крилаті ракети – 3841 (+38)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63)

спеціальна техніка – 3971 (+0). Фото: Генштаб

Ольга Романова редактор