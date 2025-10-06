09:07, 6 жовтня
За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів
Впродовж доби Сили оборони ліквідували 1090 окупантів.
Знищено 5 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, ППО та 63 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 116 340 (+1090) осіб
- танків – 11235 (+5) од
- бойових броньованих машин – 23313 (+14) од
- артилерійських систем – 33464 (+18) од
- РСЗВ – 1516 (+0) од
- засоби ППО – 1223 (+1) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67226 (+363)
- крилаті ракети – 3841 (+38)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63496 (+63)
- спеціальна техніка – 3971 (+0).
Фото: Генштаб
