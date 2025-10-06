Російський FPV-дрон на оптоволокні вперше атакував Краматорськ

Місто Краматорськ в Донецькій області вперше атакував російський FPV-дрон з оптоволоконним управлінням.

Кореспондент «Донбас Реалії» Сергій Горбатенко повідомив, що удар стався поблизу багатоповерхової житлової забудови.

Очевидці повідомили про ураження легкової автівки. Інформації про постраждалих наразі немає. Для управління дроном могли використати оптоволоконну катушку довжиною до 40 км.

Такий тип зв’язку дозволяє уникнути перешкод від засобів радіоелектронної боротьби та забезпечує стабільний контроль над апаратом. Раніше про застосування дронів з оптоволоконним управлінням у Краматорську не повідомлялося. Це стало першим задокументованим випадком такого типу атаки в місті.