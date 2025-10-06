Рус
Ольга Романова
редактор
11:15, 6 жовтня

Російський FPV-дрон на оптоволокні вперше атакував Краматорськ

Читать на русском
Місто Краматорськ в Донецькій області вперше атакував російський FPV-дрон з оптоволоконним управлінням.

Кореспондент «Донбас Реалії» Сергій Горбатенко повідомив, що удар стався поблизу багатоповерхової житлової забудови.

Очевидці повідомили про ураження легкової автівки. Інформації про постраждалих наразі немає. Для управління дроном могли використати оптоволоконну катушку довжиною до 40 км.

Російський FPV-дрон на оптоволокні вперше атакував Краматорськ, фото-1

Такий тип зв’язку дозволяє уникнути перешкод від засобів радіоелектронної боротьби та забезпечує стабільний контроль над апаратом. Раніше про застосування дронів з оптоволоконним управлінням у Краматорську не повідомлялося. Це стало першим задокументованим випадком такого типу атаки в місті.

#Краматорськ #окупанти #дрон #оптоволокно
Ольга Романова
редактор
