Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1020 окупантів. Знищено 3 ворожі танки, 6 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб ППО, 79 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки. Про це розповіли у Генштабі. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1 117 360 (+1020) осіб

танків – 11238 (+3) од

бойових броньованих машин – 23319 (+6) од

артилерійських систем – 33493 (+29) од

РСЗВ – 1516 (+0) од

засоби ППО – 1224 (+1) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67564 (+338)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63575 (+79)

спеціальна техніка – 3973 (+2). Фото: Генштаб. Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор