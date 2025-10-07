Рус
  • На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено
Ольга Романова
редактор
10:07, 7 жовтня
Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 25 разів обстріляли населені пункти: пʼятеро людей поранено

За 6 жовтня росіяни поранили 5 жителів Донеччини.

Всього за добу росіяни 25 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 145 людей, у тому числі 40 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, у Лозовому — приватний будинок. У Слов'янську пошкоджено 8 багатоповерхівок та адмінбудівлю. В Очеретиному Олександрівської громади пошкоджено 3 триповерхівки, склад, 3 нежитлові приміщення і 10 гаражів. У Новодонецькому пошкоджено будинок, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено будинок і автомобіль. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю і господарчу споруду.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.


Ольга Романова
редактор
