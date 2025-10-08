Надійне джерело

За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 1118370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.25 орієнтовно склали: особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб

танків – 11240 (+2)

бойових броньованих машин – 23324 (+5)

артилерійських систем – 33519 (+26)

РСЗВ – 1517 (+1)

засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+1)

літаків – 427 (+0)

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75)

спеціальна техніка – 3973 (+0)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту