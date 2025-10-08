09:02, Вчора
За добу захисники України знищили 1010 російських окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 1118370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1118370 (+1010) осіб
- танків – 11240 (+2)
- бойових броньованих машин – 23324 (+5)
- артилерійських систем – 33519 (+26)
- РСЗВ – 1517 (+1)
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+1)
- літаків – 427 (+0)
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 67965 (+401)
- крилаті ракети – 3841 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63650 (+75)
- спеціальна техніка – 3973 (+0)
