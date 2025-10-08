Надійне джерело

На Донеччині за добу окупанти 47 разів обстріляли населені пункти: дві людини загинули та ще десять поранено

За 7 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Водянському. Ще 10 людей в області за добу дістали поранення. Всього за добу росіяни 47 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 209 людей, у тому числі 51 дитину, повідомляє очільник Донецької ОДА Вадим Філашкін. Покровський район. У Добропіллі пошкоджено підприємство, у Водянському 2 людини загинули і 1 поранена.



Краматорський район. У Лимані пошкоджено склад. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено адмінбудівлю, інфраструктуру і авто. У Краматорську поранено людину. У Новодонецькому пошкоджено 3 багатоповерхівки, 3 приватні будинки та адмінбудівлю; у Шостаківці пошкоджено 2 будинки і 2 господарчі споруди. В Олександрівці пошкоджено 8 будинків і 2 автівки; у Львівці поранено людину. У Дружківці поранено 5 людей, пошкоджено 9 будинків та адмінбудівлю; у Кіндратівці поранено людину. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 8 багатоповерхівок і 15 торгових павільйонів.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки.





Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор