На Донеччині за добу окупанти 26 разів обстріляли населені пункти: одну людину поранено

За 8 жовтня росіяни поранили 1 жителя Донеччини.

Всього за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 290 людей, у тому числі 69 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Завидо-Борзенці Криворізької громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Святогірську пошкоджено 6 будинків і 3 крамниці. У Миколаївці пошкоджено будинок і газогін, у Рай-Олександрівці — газогін і лінію електропередач. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю. У Краматорську поранено людину, пошкоджено будинок і авто, обстріляна промзона. В Андріївці пошкоджено сільгосптехніку. У Новодонецькому пошкоджено багатоповерхівку і 4 гаражі. У Петрівці Другій Олександрівської громади пошкоджено 4 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.











