Ольга Романова
редактор
16:31, Вчора

Внаслідок обстрілів Слов’янська та Костянтинівки загинула жінка, ще 11 людей поранено, - ФОТО

Сьогодні, 9 жовтня російські війська знову завдали ударів по мирних містах Донеччини - Слов’янську та Костянтинівці. Внаслідок атак загинула 58-річна жінка, ще 11 цивільних дістали поранення.

О 10:55 ворог скинув на Слов’янськ три авіабомби «ФАБ-250» з УМПК, які влучили в житлову забудову. Поранення отримали троє жінок і четверо чоловіків віком від 45 до 79 років, повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок обстрілів Слов’янська та Костянтинівки загинула жінка, ще 11 людей поранено, - ФОТО, фото-1

Через удар FPV-дроном по легковому автомобілю в Костянтинівці загинула 58-річна цивільна, ще чотири людини — 56-річна жінка та чоловіки віком 38, 65 і 71 рік — зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Внаслідок обстрілів Слов’янська та Костянтинівки загинула жінка, ще 11 людей поранено, - ФОТО, фото-2

У потерпілих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, переломи й контузії. Лікарі оцінюють стан однієї з жінок як важкий.  Унаслідок атак пошкоджено понад 40 приватних і багатоквартирних будинків, а також 6 автомобілів.

Внаслідок обстрілів Слов’янська та Костянтинівки загинула жінка, ще 11 людей поранено, - ФОТО, фото-3

Прокурори Слов’янської та Костянтинівської окружних прокуратур документують наслідки ударів. Розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Внаслідок обстрілів Слов’янська та Костянтинівки загинула жінка, ще 11 людей поранено, - ФОТО, фото-4
#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки #Костянтинівка #Словʼянськ
Ольга Романова
редактор
