Пенсія на окупованій території: як відновити виплати тим, хто не пройшов ідентифікацію, - ВІДЕО

Пенсійне питання стало найболючішим для переселенців та мешканців тимчасово окупованих територій після того, як на початку року тисячі людей не отримали виплати за січень. Причиною стало рішення Пенсійного фонду України призупинити нарахування тим, хто не пройшов додаткову ідентифікацію та не підтвердив, що не отримує пенсії від органів РФ.

Після критики у ЗМІ та звернень громадських організацій та омбудсмена Дмитра Лубінця уряд вніс зміни. Виплати відновили. Пенсіонерам дозволили подати заяву про неотримання російської пенсії до 1 квітня 2026 року. Це обов'язкова умова для подальших нарахувань. Начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Сергій Кам'янченко докладно розповів, як діяти мешканцям окупованих територій. Розмову з ним опублікувало видання “РІА Південь”.

Згідно зі статтею 46 Конституції України, людина має право на відновлення пенсії. Для цього необхідно звернутися до ПФУ та підтвердити, що він живий.

Якщо пенсіонер звернувся протягом трьох років після припинення виплат, він не втрачає нарахованих сум. Гроші повернуть повністю, але поетапно: спочатку виплатять суму за один рік, інше — поступово разом із поточною пенсією.

Якщо трирічний термін перевищено, пенсія нараховується лише з моменту обігу. Раніше відновити виплати можна було лише особисто, зараз це можливо і через вебпортал ПФУ під час проходження відеоідентифікації. Для цього потрібний кваліфікований електронний підпис (КЕП). За словами Сергія Кам'янченка, тим пенсіонерам, які отримують російську пенсію, українські виплати припиняються.