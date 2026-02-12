Ситуація на фронті на ранок 12 лютого: протягом доби відбулося 124 бойових зіткнень

Розпочалася 1450-та доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку. У Генштабі наголошують, що українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Гаврилівка, Новоселівка, Великомихайлівка, Орли, Добропасове Дніпропетровської області; Верхня Терса, Гуляйпільське, Любицьке, Лісне, Воздвижівка, Чарівне, Гірке, Барвінівка, Новоолександрівка, Веселянка, Юріївка, Таврійське Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, два пункти управління БпЛА, три артилерійські системи, пункт управління та дві інші важливі цілі російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 99 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників, у районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулася одна ворожа атака. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог провів десять атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Дробишеве, Твердохлібове та у бік Лимана, Ставків.

На Слов’янському напрямку протягом учорашньої доби наші захисники зупинили 12 спроб окупантів просунутись вперед у бік Закітного, Рай-Олександрівки, Платонівки та в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Щербинівка та у бік Костянтинівки, Берестка, Новопавлівки, Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 22 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Гришине, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Нове Шахове.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 атак окупантів - у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в районі Степового.

На Придніпровському напрямку ворог минулої доби провів одну невдалу наступальну дію.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 770 осіб. Також ворог втратив один танк, п’ять бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1442 безпілотні літальні апарати та 172 одиниці автомобільної техніки.