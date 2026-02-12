Рус
Ольга Романова
редактор
10:54, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти 28 разів обстріляли населені пункти: одна людина загинула та ще пʼятеро поранено

За 11 лютого росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Костянтинівці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 136 людей, у тому числі 30 дітей, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Вільному — 3, у Торецькому — 2.

Краматорський район. У Миколаївці пошкоджено 20 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, сміттєвоз, автокран і лінію електропередач; у Стародубівці поранено людину; у Малинівці пошкоджено 7 будинків і газогін; у Райгородку пошкоджено 2 будинки. У Краматорську пошкоджено 2 багатоповерхівки, адмінбудівлю та інфраструктуру. В Андріївці пошкоджено 5 будинків, 5 господарчих будівель, 2 вантажівки та інфраструктуру. У Костянтинівці 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено автівку.

Бахмутський район. У Платонівці Сіверської громади пошкоджено будинок.



